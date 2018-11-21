Агония Киева: в МИД ЛНР жестко ответили Парубию на слова о «переносе» Майдана в Донбасс

Пять лет назад на Украине произошел военный переворот, в результате которого в стране насильно сменили власть. В результате кровавого Майдана пострадали сотни тысяч невинных граждан.

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Майдан до сих пор не закончился, его лишь «перенесли» на территорию Донбасса.

«Ровно пять лет назад началась «революция достоинства». Это был ответ украинского народа на попытку пророссийского режима Януковича вернуть Украину в колониальную зависимость от России. Я помню тот вечер 21 ноября на Майдане. Многие из здесь присутствующих были тогда там. И хотя казалось, что шансов нет, мы знали, что должны не допустить возвращения Украины в колонию России. Мы начали этот путь тогда, и прошло пять лет», — заявил Парубий на заседании парламента.

По мнению украинских властей, ВСУ сражаются за «свободный Киев и мир» на юго-востоке страны так же рьяно, как пять лет назад в Киеве.

«Наши баррикады просто перенесены с Институтской и Грушевского в Широкино и станицу Луганскую. Там сейчас наши ребята каждый день защищают Украину и защищают весь свободный мир так, как мы защищали Майдан пять лет назад», — отметил спикер Верховной рады.

В Луганской народной республике жестко отреагировали на подобное провокационное заявление Парубия. В Донбассе такие высказывания расценивают как свидетельство «агонии Киева». И. о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что в Киеве просто не хотят открывать глаза на то, что в реальности происходит на юго-востоке.

По мнению собеседника агентства, Андрей Парубий оторван от реальности и поэтому позволяет себе агрессивные провокации в отношении Донбасса.

«Человек живет в каком-то своем эфемерном мире, он еще в детстве получил соответствующую справку. Комментировать его воспаленное воображение даже нет никакого желания. Что реально происходит в Донбассе, я думаю, всем известно», — подчеркнул Дейнего.

И.о. министра напомнил, что ЛНР постоянно подвергается атакам со стороны украинских силовиков, которые ни в коей мере не могут быть расценены как попытка «вернуть интересы Украины».

«Вчера на линии разграничения в Луганской народной республике было прямое попадание танкового снаряда в жилой двухэтажный дом. Я думаю, если люди приедут на место происшествия, поговорят с очевидцами и посмотрят на разрушенное здание, то все сразу встанет на свои места. А что творится в воспаленном воображении Парубия — не нужно даже комментировать. Майдан — это начало конца украинской государственности, и сейчас мы наблюдаем ее агонию», — подытожил собеседник ФАН.

Напомним, в конце 2013 года сторонники евроинтеграции Украины заняли майдан Незалежности — центральную площадь Киева. Майдан стал эпицентром противостояния радикально настроенных протестующих и силовиков.