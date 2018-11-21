Путин может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии на полях саммита G20 — Песков

Москва, 21 ноября. Российский лидер Владимир Путин может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20, который пройдет в Аргентине, но что конкретно будет обсуждаться, в настоящее время неизвестно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Неизвестно, что будут обсуждать. Но они оба будут на этом саммите, и у них будет возможность встретиться на полях», — отметил Песков.

Отвечая на вопрос по поводу того, беспокоит ли РФ снижение цены на нефть, пресс-секретарь заявил, что стоимость нефти — «волатильная субстанция».