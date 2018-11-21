Пожар вспыхнул в областной больнице во Львове

Киев, 21 ноября. Пожар вспыхнул в здании хирургического корпуса областной больницы во Львове, находившихся пациентов и персонал экстренно эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе госслужбы Украины по ЧС.

«В 11​​​.27 (12.27 по московскому времени. — Прим. ФАН) в городе Львов по улице Черниговской, 7 в трехэтажном здании хирургического корпуса областной больницы произошло возгорание кровли на площади около 200 квадратных метров», — говорится в сообщении украинского ведомства.

В пресс-службе добавили, что, как только стало известно о возгорании, персонал и больных эвакуировали. На место происшествия направили 45 человек личного состава и десять единиц техники госслужбы по ЧС, они приступили к тушению огня.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места пожара в частном доме под Нижним Новгородом, где погибли три человека.