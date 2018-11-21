Кремль поставил точку в вопросе о «сигнале» Могерини по Азовскому морю

Москва, 21 ноября. Кремль поставил поставил точку в вопросе о «ясном сигнале» главы европейской дипломатии Федерики Могерини по Азовскому морю. Комментировать заявление Могерини должен МИД РФ, о чем сообщалось ранее. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Могерини заявила, что в обострении ситуации в Азове якобы виновата Россия. В связи с этим, предположила глава европейской дипломатии, в ближайшее время Евросоюз примет «соответствующие целевые меры». 20 ноября Дмитрий Песков отметил, что комментировать данное заявление Могерини должно министерство иностранных дел России. 21 ноября журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ: как в Кремле отреагировали на слова европейского дипломата.

«Вчера были и вопрос, и ответ», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года. Украинские пограничники незаконно арестовали российский сейнер «Норд». Капитан рыболовецкого судна до сих пор не может покинуть территорию Украины, часть экипажа смогла вернуться на родину лишь спустя полгода. В ответ на действия Киева Россия усилила досмотр судов, следующих в Азовское море через Керченский пролив.