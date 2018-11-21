Песков отказался комментировать слухи о предложении России ослабить санкции против Ирана
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Москва, 21 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев слухи, распространенные зарубежными СМИ о том, что Россия якобы предложила США и Израилю ослабить санкции против Ирана в ответ на вывод иранских войск из Сирии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
В ответ на просьбу прокомментировать эти сообщения, Песков уточнил, кто является источником таких сведений.
«Кто сообщает?» — уточнил он
«Зарубежные СМИ» — ответил журналист
«Я это не буду комментировать» — заявил в ответ представитель Кремля.
Напомним, сообщения о том, что РФ якобы адресовало такое предложение США и Израилю, распространило интернет-издание "Аксиос" со ссылкой на источники в Израиле.