«Евробляхеры» перекрыли трассы в 15 областях Украины

Киев, 21 ноября. Автомобилисты-«евробляхеры» перекрыли дороги в 15 областях Украины. По данным Укравтодора, протестные акции, в частности, проходят в Ровенской, Одесской и Львовской областях.

В пресс-службе агентства уточнили, что частичная блокировка дорог происходит в Волынской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской и Ровенской областях. Акции проводятся также под Сумами, Тернополем и Харьковом. Вышли протестовать и водители в Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Во Львовской области автовладельцы митингуют в селе Розвадов. Помимо этого активисты сообщают о перекрытии вблизи села Старый Мылятын.

Напомним, «евробляхеры» уже проводили акции и в столице Украины. Они требуют упростить растаможивание авто с иностранными номерами. Также автомобилисты проводили акции из-за того, что правительство страны разрешило полиции проверять автомобили с еврономерами и штрафовать их в соответствии с таможенным законом.