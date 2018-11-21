Сирия сегодня: коалиция США применила белый фосфор в Дейр-эз-Зоре, в САР возвращаются беженцы

Сирия, 21 ноября. Международная коалиция использовала белый фосфор во время бомбардировки провинции Дейр-эз-Зор. За сутки в страну вернулись 800 беженцев. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Удар белым фосфором

Авиация возглавляемой США международной коалиции нанесла удар по городу Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор). При этом были применены снаряды с белым фосфором, сообщает государственное ТВ Сирии.

«Авиаудары международной коалиции с применением белого фосфора по городу Хаджин на востоке Дейр-эз-Зора привели к гибели мирных жителей, есть пострадавшие», — подчеркнули сотрудники телеканала Ikhbariya.

В настоящее время количество пострадавших при ударе неизвестно, данные уточняются. Отметим, коалиция регулярно наносит удары по городу Хаджин, а также близлежащим деревням провинции. Местные СМИ не раз сообщали, что во время бомбардировок гибнут гражданские. Так, на прошлой неделе жертвами удара стали сорок жителей деревни аль-Букаан.

В свою очередь официальный Дамаск призвал ООН принять меры и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории страны.

Возвращение беженцев

За минувшие сутки с территории Иордании и Ливана в САР вернулись более 800 беженцев. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 802 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 175 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 627 человек», — значится в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, в места постоянного проживания внутри Сирии в течение суток вернулись 243 человека.

Обстановка в зонах деэскалации

За минувшие сутки российские специалисты в рамках работы комиссии по перемирию зафиксировали шесть случаев нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Зафиксировано 6 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 1, Алеппо — 5. Турецкой частью представительства зафиксировано 5 случаев стрельбы в провинциях: Хама — 1, Алеппо — 3, Идлиб — 1», — значится в документе.

В течение суток сотрудники Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарные акции в населенном пункте Джафар-Мансур (провинция Алеппо).