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Лавров назвал сроки взаимного признания виз России и Белоруссии

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Лавров назвал сроки взаимного признания виз России и Белоруссии

Минск, 21 ноября. Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз может быть подписано 13 декабря. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Последний раунд переговоров зафиксировал серьезный прогресс, и к 13 декабря, когда мы планируем проведение союзного Совета министров, мы рассчитываем вынести этот проект соглашения на подписание», — отметил он.

По словам дипломата, на сегодняшний день осталось обсудить лишь некоторые технические вопросы по признанию виз. Отметим, что Белоруссия неоднократно заявляла о том, что является военным, политическим и экономическим союзником России.

Ранее Минск заявил, что он не будет выстраивать отношения с Евросоюзом в ущерб России. При этом глава государства Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия вместе с Россией подготовят адекватный ответ на размещение военной базы США в Польше.

Автор: Антон Соколов
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