Лавров ответил на угрозы Могерини по Азову советом

Минск, 21 ноября. Проверка украинских судов в Азовском море вписывается в договоренности Киева и Москвы от 2003 года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Минск.

Лавров отреагировал на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, в котором она пригрозила России мерами по стороны ЕС из-за ситуации в Азовском море. Глава МИД России ответил ей советом.

«Я бы посоветовал прежде чем делать какие-либо заявления, почитать договор между РФ и Украиной от 2003 года», — отметил глава внешнеполитического ведомства России.

Он отметил, что из этого документа очевидно, что «действия по проверке тех или иных судов абсолютно вписываются в договоренности между Москвой и Киевом». Министр подчеркнул, что договоренности стран от 2003 года определяют статус Азовского моря как внутренние воды двух государств.

Ранее Могерини заявила, что Брюссель посылает России «ясный сигнал» насчет ситуации в Азовском море.