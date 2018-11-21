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Лавров ответил на угрозы Могерини по Азову советом

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Лавров ответил на угрозы Могерини по Азову советом

Минск, 21 ноября. Проверка украинских судов в Азовском море вписывается в договоренности Киева и Москвы от 2003 года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Минск.

Лавров отреагировал на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, в котором она пригрозила России мерами по стороны ЕС из-за ситуации в Азовском море. Глава МИД России ответил ей советом.

«Я бы посоветовал прежде чем делать какие-либо заявления, почитать договор между РФ и Украиной от 2003 года», — отметил глава внешнеполитического ведомства России.

Он отметил, что из этого документа очевидно, что «действия по проверке тех или иных судов абсолютно вписываются в договоренности между Москвой и Киевом». Министр подчеркнул, что договоренности стран от 2003 года определяют статус Азовского моря как внутренние воды двух государств.

Лавров ответил на угрозы Могерини по Азову советом

Ранее Могерини заявила, что Брюссель посылает России «ясный сигнал» насчет ситуации в Азовском море.

Автор: Катерина Иванова
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