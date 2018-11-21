На те же грабли: эксперты объяснили, как Киев обманул участников Евромайдана

Внефракционный депутат Верховной рады, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко выразил мнение, что политики, которые пришли к власти на Украине после Евромайдана, просто обманули народ и довели страну до обнищания. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Я считаю, что, когда люди привели к власти нынешних политиков после событий Майдана, эти политики их просто обманули. Потому что они, в том числе депутаты правящей коалиции, стали намного богаче за это время, а люди, которые привели их к власти, превратились в нищих. Если человек посмотрит, как он жил пять лет тому назад и как живет сегодня, сможет сделать однозначный вывод: только 10% населения стали жить лучше, а 90% превратились в нищих», — заявил Бойко журналистам в парламенте.

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что, по сути, Юрий Бойко прав: захватившие в ходе Евромайдана власть на Украине люди действительно обманули украинцев.

«Но фактически сегодня такая точка зрения на Украине является маргинальной. Люди, которые за эти годы, согласно последним соцопросам, перешли к почитанию Грушевского и Бандеры, вряд ли признаются сами себе в том, что их обманули. Не думаю, что подобная критика способна привести Бойко к победе. Результат голосования на президентских выборах на Украине будет определен не на избирательных участках, а в Вашингтоне. Для американцев Бойко явно не та фигура, которую они хотели бы видеть во главе Украины», — пояснил Максим Жаров.

Публицист, независимый политический аналитик Юрий Голубь в интервью ФАН выразил мнение, что Юрий Бойко как участник предвыборной гонки рассчитывает на результат 2010 года, когда Виктор Янукович сменил полностью обанкротившегося Ющенко. И ситуации во многом похожи.