СК РФ завел дело после гибели мужчины на ВПП в «Шереметьево»

Москва, 21 ноября. Уголовное дело о нарушении требований безопасности при организации полетов заведено после того, как самолет сбил мужчину на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом говорится на официальном сайте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, мужчина 25 лет прибыл в Москву рейсом из Мадрида в Москву 20 ноября. Как сообщили в ведомстве, после прохождения регистрации на рейс до Еревана мужчина централизованно проследовал с другими пассажирами на посадку в самолет.

«В последующем, при неустановленных в настоящее время следствием обстоятельствах, молодой человек при осуществлении посадки в перронный автобус проследовал в неизвестном направлении на территорию взлетно-посадочных полос аэропорта», — говорится в сообщении СК РФ.

После этого в 20.10 по московскому времени мужчина вышел на посадочную полосу №2 в районе рулежной дорожки «Альфа» аэропорта «Шереметьево», где был смертельно травмирован осуществлявшим разгон Boeing-737, добавили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователи проводят мероприятия по сбору необходимой доказательственной базы.

В Москве возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования мужчины на взлетной полосе в аэропорту... https://t.co/TzVFtNEV5x — Следственный комитет (@sledcom_rf) 21 ноября 2018 г.

Ранее Федеральное агентство новостей воссоздало события вечера 20 ноября и рассказало, как сбитый самолетом армянин оказался на ВПП в «Шереметьево». Кроме того, сообщалось, что Boeing-737 был отстранен от полетов: по прибытии самолета в Афины на нем нашли механические повреждения.

Рейс Москва — Афины, который выполнял самолет, в итоге отменен не был, однако в греческой столице специалисты нашли на шасси воздушного судна следы биологического происхождения.