Намерение США выйти из ДРСМД создаст вызовы для России и Белоруссии — Лавров

Минск, 21 ноября. Желание США выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности создает вызовы для безопасности Москвы и Минска. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, на Европейском континенте НАТО наращивает военную активность вблизи российских границ. Москва выражает озабоченность в этой связи, а также из-за намерения Вашингтона выйти из ДРСМД, подчеркнул глава российского МИД.

«Безусловно, это создает вызовы нашей безопасности, которые требуют соответствующей реакции, как по линии нашего Союзного государства, так и по линии ОДКБ», — заявила Лавров.

Напомним, что Вашингтон решил выйти из ДРСМД, поскольку Россия якобы не соблюдает условия договора. Об этом заявлял американский президент Дональд Трамп. Однако он не привел никаких доказательств. Российские власти неоднократно подчеркивали, что соблюдают все нормы договора РСМД.