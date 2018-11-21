Декларируют свободу слова и попирают права СМИ: в Госдуме поддержали иск ФАН к Facebook

Москва, 21 ноября. Федеральное агентство новостей подало иск к Facebook в связи с блокировкой аккаунта в соцсети. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов в комментарии ФАН резко осудил нарушение американской компанией прав СМИ.

«Попрание прав СМИ категорически осуждаю. Особенно постыдно, что это происходит со стороны тех, кто декларирует приверженность свободе слова и информации», — заявил Шаргунов, пожелав ФАН максимальных возможностей для работы.

Аккаунт ФАН был заблокирован в апреле 2018 года. 20 ноября адвокаты международной юридической компании Whiteford, Taylor & Preston L.L.P. (WTP), нанятые Федеральным агентством новостей для защиты своих интересов, подали иск к Facebook в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния. Как указано в исковом заявлении, Facebook принудительно удалил учетную запись ФАН, несмотря на то, что она соответствует условиям обслуживания соцсети. Таким образом Facebook нарушил закон о свободе слова и дискриминировал ФАН по национальному признаку.