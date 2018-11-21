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В сети гипермаркетов Castorama объяснили уход с российского рынка

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В сети гипермаркетов Castorama объяснили уход с российского рынка

Москва, 21 ноября. Британская компания Kingfisher, владеющая сетью строительных гипермаркетов Castorama, объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В Kingfisher рассказали, что в прошлом и текущем году работающие в РФ гипермаркеты Castorama приносили убытки. Речь идет о 8 миллионах фунтов стерлингов. В британской компании объяснили уход из России желанием сконцентрировать внимание на других рынках.  

«Это [уход из РФ] позволит нам применять нашу стратегию с большим вниманием и эффективностью на наших основных рынках», — заявила глава компании Kingfisher Вероник Лори.

Известно, что Castorama уходит не только из России, но также из Испании и Португалии.  

Автор: Федор Веснин
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