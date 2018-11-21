«Хватит гробить людей»: Поклонская предупредила Украину, к чему приведет выполнение «всех команд» США

Москва, 21 ноября. Выполняя «все команды» США на международной арене, Киев гробит собственных людей, ставит под угрозу их жизнь и превращает Украину в «бандитскую малину», считает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя позицию Украины по прошедшим в Интерполе выборам. Поклонская напомнила, что Киев и Вильнюс пригрозили выйти из организации в том случае, если ее возглавит россиянин Александр Прокопчук. Такую позицию политик назвала совершенно однобокой и русофобской.

«Откровенно говоря, что-либо более глупое и недальновидное придумать было сложно, ведь это не что иное, как выстрел в собственную ногу», — написала она.

Поклонская подчеркнула, что особенно навредит себе подобными мерами Украина. Выход из Интерпола, по мнению депутата, сделает страну местом, где будут искать убежище большинство международных преступников, передает сетевое издание «Царьгргад».

«Заслуживает ли такой участи уже столько переживший страха и лишений украинский народ? Хватит ради выполнения американских команд и сиюминутного удовлетворения собственной ненависти гробить людей, ставить под угрозу их жизнь, законность и правопорядок, превращать страну в бандитскую малину!» — заключила Поклонская.

В своем посте она также отметила, что выдвижение Прокопчука в качестве кандидата на пост президента Интерпола свидетельствует о том, что его подходы в борьбе с международной преступностью близки странам-членам организации и отвечают стоящим перед Интерполом целям и задачам.

Ранее в МВД РФ сообщили, что россиянин Александр Прокопчук продолжит исполнять обязанности вице-президента Интерпола от Европы. На выборах руководства организации ее новым главой был избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

Выдвижение Прокопчука в качестве кандидата на пост президента Интерпола неожиданно стало поводом для очередного международного скандала. Кроме Украины и Литвы, пригрозивших выходом из организации, успели отличиться американские сенаторы. Они опубликовали открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором призвали своего лидера помешать избранию россиянина.