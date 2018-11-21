Минобороны РФ продлит сроки эксплуатации ракет «Сатана» и «Тополь-М»

Москва, 21 ноября. Министерство обороны России решило продлить сроки эксплуатации ядерных ракет «Сатана» и «Тополь-М». Оборонное ведомство объявило аукцион на контракт по обеспечению сроков эксплуатации ракет. Информация опубликована на портале госзакупок.

Стартовая цена контракта — 938,3 миллиона рублей. Контракт рассчитан на срок до 10 ноября 2020 года. В задачи исполнителя контракта войдет обеспечение продления сроков эксплуатации ракетных комплексов стратегического назначения. Судя по индексам, речь идет о ракетных комплексах «Тополь-М» в подвижной и шахтной версиях и «Сатана». Еще один индекс — 15П135 — относится к советской межконтинентальной баллистической ракете шахтного базирования.

Победитель аукциона будет объявлен 10 декабря 2018 года.