«Золотая судья» Хахалева сменила должность

Краснодар, 21 ноября. Федеральная судья Елена Хахалева ушла с поста председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. Об этом заявили в среду в пресс-службе суда.

По имеющимся данным, в структуре краевого суда произошли кадровые перестановки, в ходе которых на должность председателя коллегии по административным делам был назначен зампред Александр Пятигора.

«Ранее в этой должности работала судья Елена Хахалева. Речь не идет об отставке, она продолжает работу федеральным судьей», — передает слова сотрудника пресс-службы издание «КоммерсантЪ».

Собеседник добавил, что такое решение принято накануне президиумом краевого суда.

Напомним, летом минувшего года получила широкий общественный резонанс свадьба дочери судьи Хахалевой, которая прошла в отеле «Галич-Холл». По некоторым данным, на мероприятие ушло около 2 млн долларов. Для молодоженов выступали знаменитые эстрадные исполнители: Валерий Меладзе, Вера Брежнева и другие.

Также СМИ засомневались в достоверности диплома о высшем юридическом образовании судьи Хахалевой. Осенью прошлого года председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк заявил, что по окончании проверки было установлено, что сообщения в прессе о судье Хахалевой, а также о ее фальшивом дипломе и дорогостоящей свадьбе ее дочери в Краснодаре являются неправдой.