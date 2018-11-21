Фотосессия дочери бизнесмена с машиной ДПС и львенком возмутила россиян

Москва, 21 ноября. Дочь бизнесмена Арарата Назаретяна Карина устроила фотосессию с автомобилем ДПС и живым львенком. Россияне назвали девушку второй Марой Багдасарян.

Как передают СМИ, скандальные снимки были обнаружены в Instagram. 18-летняя дочь бизнесмена устроила себе фотосессию на Воробьевых горах. Однако съемка оказалась необычной — вместе с девушкой в ней участвовали автомобиль ДПС с номером «2019» и живой львенок.

Назаретян окрестили в Сети второй Марой Багдасарян, которая также известна достатком своей семьи и скандальным поведением. Многие отметили, что фотосессия сделана в дурном тоне.

«Фотосессия уровня: киса из села городского типа», — приводит слова пользователей Сети «Ридус».

Кроме того, россияне обратили внимание, что автомобиль ДПС неправильно припаркован. Они отметили, что, если это вина главной героини снимков, то ей придется заплатить штраф. Пользователи Сети также заинтересовались, где девушка взяла служебный автомобиль и дикого зверя.

«Нашла игрушку, блин», — возмущены они.

Известно, что рарат Назаретян занимается строительством и торговлей запчастями.