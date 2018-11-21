Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Ципраса в Москве

Москва, 21 ноября. Встреча российского лидера Владимира Путина и премьер-министр Греции Алексиса Ципраса готовится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он ответил на вопрос, готовится ли встреча российского и греческого политиков.

«Готовится», — сказал пресс-секретарь.

Как пишет РИА Новости, ранее стало известно, что Ципрас посетит Москву. В сентябре греческий премьер заявлял, что Афины и Москва работают над восстановлением дипломатических отношений.

Также сообщалось, что греки считают Путина идеальным лидером и доверяют России. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного компанией MRB Hellas для независимой некоммерческой исследовательской организации Dianeosis. Уточняется, что 70% опрошенных заявили о положительном отношении к России. 30% респондентов назвали Путина «идеальным политическим лидером».

Исследователи также зафиксировали улучшение отношения к Европейскому Союзу. Положительно высказались о ЕС почти 68% участников опроса. Годом ранее аналогичная цифра составила 53%. Выборка общенационального опроса составила 1250 человек.