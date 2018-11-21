Россия примет участие в армейском конкурсе «Саянский марш – 2019»

Москва, 21 ноября. Россия, Китай, Индия, Казахстан и Узбекистан примут участие в международном армейском конкурсе для горных подразделений «Саянский марш — 2019», который пройдет в Красноярском крае. Об этом в среду сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Конкурс состоит из нескольких этапов, в которых военным предстоит сориентироваться на местности, спланировать маршрут и преодолеть дистанцию на лыжах. При этом передвижение будет сопровождаться стрельбой по условному противнику, военной разведкой и подъемом условно раненого товарища по склону.

«В каждую команду входят шесть человек, к участию допускаются военнослужащие, прошедшие курс горной подготовки по программе первого уровня и владеющие целым рядом определенных навыков», – говорится в сообщении.

При этом в ЦВО отметили, что для координации работы с зарубежными коллегами российским участникам будут выделены переводчики.