Песков отреагировал на результаты выборов главы Интерпола

Москва, 21 ноября. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о том, что генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук не был избран главой Интерпола.

При этом официальный представитель Кремля заявил, что говорить о нелегитимности выборов преждевременно.

«Жаль, конечно, что не победил наш кандидат... Выборы состоялись. Мне пока не известно о каких-то фактах, которые могли бы вести к обсуждению легитимности, то есть — есть выборы и есть результат», — цитирует пресс-секретаря президента России РИА Новости.

При этом Песков напомнил, что на участников голосования перед выборами действительно было оказано серьезное давление.

Напомним, одним из главных кандидатов в преддверии выборов нового руководителя международной полиции считался россиянин Александр Прокопчук. Однако главой Интерпола в среду избрали представителя Южной Кореи, по мнению сенатора Владимира Джабарова, США нагло вмешались в выборы, чтобы не допустить избрания на ответственный пост гражданина РФ.