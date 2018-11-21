Лавров заявил о шантаже и подкупах при наделении ОЗХО атрибуцией 

Минск, 21 ноября. Россия отмечает случаи шантажа и подкупа при наделении Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) атрибутивными функциями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем подчеркнул, что Москва проанализирует сложившуюся вокруг ОЗХО ситуацию, и призвал не делать поспешных выводов.

«То, как сейчас обходятся с этой проблемой наши западные коллеги, то, как они меняют суть самой конвенции путем продавливания решений голосованием, и мы знаем, что этому сопутствовала целая серия шагов, включая шантаж и подкуп», — заявил Лавров.

В июне текущего года в ходе специальной сессии КГУ Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) было принято решение наделить организацию атрибутивной функцией, которая дает ей право определять и назначать виновных в использовании химического оружия. Постпред РФ при ОЗХО, посол в Нидерландах Александр Шульгин выразил предложение России создать рабочую группу для того, чтобы проверить решение организации об атрибуции на соответствие основным положениям КЗХО.

Кроме того, Шульгин заявил, что атрибутивный механизм в ОЗХО направлен против России и законных властей Сирии. По его словам, первым этапом атрибуции является свержение законных властей Сирии, после чего последует второй этап — универсальная атрибуция.

Во вторник в ходе 23-й Конференции государств-участников КЗХО был принят проект бюджета ОЗХО на 2019 год, который также предусматривает расширение мандата организации. При этом участники конференции отклонили поправки, внесенные Россией и Ираном, направленные против увеличения бюджета ОЗХО. В рамках расширения мандата ОЗХО получит возможность назначать виновных в химических атаках.