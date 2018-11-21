Мина взорвалась в закрытой зоне в Тунисе

Тунис, 21 ноября. Мина взорвалась в закрытой военной зоне в Кассерине в западной части Туниса. Инцидент произошел во время разминирования. Об этом сообщают тунисские СМИ.

Как сообщил официальный представитель министерства национальной обороны Туниса Мохаммед Закри, военные демонтировали мины, которые располагались в военном районе горы Саллум, которые прилегали к Рахимату. В результате инцидента никто не пострадал. Имуществу также не был причинен ущерб, передает Arrakmia.com

Ранее министерство обороны страны объявило Кассеринскую провинцию закрытой военной зоной. Эта территория подвергается нападению вооруженных террористических групп.

В октябре в Тунисе ликвидировали террориста в поясе шахида. Боевик участвовал в убийстве военных, а также взорвал газопровод.

Отметим, Тунис переживает кризис, который вызван последствиями «Арабской весны». Власти страны не могут взять ситуацию под контроль, в стране ухудшилась криминогенная обстановка.