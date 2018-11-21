«Создан очень важный прецедент»: эксперт отреагировал на тяжбу ФАН с Facebook в американском суде

Одно из крупнейших российских интернет-изданий Федеральное агентство новостей (ФАН) подало иск к компании Facebook Inc по месту ее юридической ответственности — в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния (Сан-Франциско, США). Основанием для иска стала блокировка официального аккаунта ФАН в Facebook, которую ответчик осуществил 3 апреля 2018 года без объяснения причин.

В результате внезапной блокировки огромное число русскоязычных пользователей Facebook по всему миру оказались лишены доступа к информации ФАН, что вызвало законное возмущение читателей. Эти чувства разделяют и авторы Федерального агентства новостей, в частности — член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян. Напомним, Манукян не только наш внештатный автор — он общественный деятель, автор многих резонансных инициатив, касающихся в том числе Интернета и соцсетей.

«Узнав, что Федеральное агентство новостей решило идти до конца и подало в США в суд на блокировку своего аккаунта в Facebook, я с удовлетворением выдохнул, — эмоционально сказал блогер. — Это очень важный прецедент, который поможет проложить дорожку другим изданиям и частным лицам в борьбе за собственные права и свободу слова. Да-да, за свободу слова, которую так активно декларируют на Западе, российским журналистам приходится бороться в американском суде!»

По словам Манукяна, все дело в том, что повестка таких изданий, как RT/Ruptly (Russia Today), МИА «Россия сегодня», «Спутник»/Sputnik, ФАН, USA Really, крайне неудобна для Запада.

«Новости этих известных во всем мире российских изданий часто просто «не совпадают» с той картинкой мира, которую те же Reuters или Bloomberg (которые, кстати, прокомментировали новость о судебном иске ФАН) проецируют на западную аудиторию. Как можно избавиться от назойливых российских СМИ?! Нет ничего проще! Под санкции их — и дело в шляпе!» — с горькой иронией говорит Манукян.

В связи с этим блогер напомнил, каким гонениям в США и Европе подвергается, например, российское издание RT.

«Оказывается, все так просто: если отключить российские СМИ от аудитории, больше никакого альтернативного мнения западные телезрители и читатели не услышат. Вот вам и свобода слова по западному образчику, а точнее — полное ее отсутствие! Так что ситуация с ФАН вполне укладывается в этот тренд. Отключи популярное издание от аудитории в западных соцсетях — и, как кто-то думает, теперь о нем на Западе уже никто не услышит».

Эта политика, по мнению Манукяна, не только бессмысленна и незаконна — она возмущает своей несправедливостью. Ведь ФАН и другие российские СМИ на Западе прессуют за якобы ангажированность, за представление необъективной и искаженной информации, что, по мнению нашего собеседника, абсолютно несправедливо.

«Я пишу свои авторские материалы для ФАН уже на протяжении более полутора лет, это издание неоднократно публиковало мои комментарии и статьи, — говорит Вадим Манукян. — И ни разу мои материалы не подвергались редакционной цензуре, ни разу мне не ставили условий по поводу того, кого я могу упоминать, а кого нет. Было немало моих критических высказываний, в том числе о состоянии современного российского телевидения и того контента, который оно проецирует на страну, и ни разу эти материалы не цензурировались. ФАН — это площадка, где царит настоящая свобода слова и свободно публикуются альтернативные мнения. Поэтому я с радостью присоединяюсь к защитникам Федерального агентства новостей. Призываю российские и западные СМИ поддержать ФАН в борьбе за справедливость и за свободу слова по всему миру!»

По мнению блогера, если суд в Северной Калифорнии откажет ФАН, это покажет всем, что американское правосудие и США в целом против свободы слова для СМИ с альтернативной точкой зрения.

Ранее на тяжбу ФАН с Facebook оперативно отреагировали такие крупнейшие зарубежные издания, как Bloomberg и Reuters. При этом Bloomberg, которое трудно заподозрить в симпатиях к нашей стране, называло ФАН одним из самых популярных сайтов в России, материалы которого актуальны и интересны широкой аудитории.

В статье Bloomberg также упоминается сайт USA Really, который опубликовал фотографию основателя Facebook Марка Цукерберга с подписью «Разыскивается за вознаграждение». Издание предлагает награду в пять тысяч долларов всем, у кого есть доказательства американской цензуры в любых СМИ, включая соцсети.

Напомним, главный редактор USA Really — российский журналист, член Общественной палаты Александр Малькевич — недавно подвергся в США задержанию и допросу.