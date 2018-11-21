«Вы ее убили»: сын умершей после операции воронежской пенсионерки винит в трагедии врачей

Воронеж, 21 ноября. Сын пенсионерки из Воронежа, которая умерла после операции по ампутации ног, рассказал, что намерен добиваться справедливого решения суда по резонансному делу. Андрей Дронов винит в гибели матери врачей, хотя и признает, что в последнее время 89-летняя пенсионерка чувствовала себя крайне плохо.

«Позвонил брат Игорь и сказал, что мамы больше нет. Пока никаких подробностей. Сейчас я в Санкт-Петербурге, жду, когда скажут, в какой день мы сможем ее забрать», — цитирует младшего сына Марии Дроновой RT.

По его словам, в последнее время пенсионерка отказывалась от пищи и еды. При этом Андрей Дронов считает, что его мать убили врачи. Напомним, управление СК РФ по Воронежу проводит проверку по факту смерти пожилой женщины, родственники которой заявили, что врачи ампутировали пенсионерке не ту ногу.

Ранее источник Федерального агентства новостей в воронежской клинической больнице сообщил, что «без ампутации конечностей пенсионерка умерла бы раньше». В больнице подчеркнули, что та нога, которую родственники умершей считали здоровой, на самом деле «полностью сгнила».