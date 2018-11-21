Пьяных мужчину и женщину сняли с авиарейса в Хабаровске

Хабаровск, 21 ноября. Правоохранители в аэропорту Хабаровска сняли с рейса «Хабаровск — Санья» пьяных мужчину и женщину, нарушавших общественный порядок.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, на борту воздушного судна, которое должно было отправиться из Хабаровска на китайский остров Хайнань, находились пьяные мужчина и женщина. Они нецензурно выражались и нарушали общественный порядок. Стражи порядка сняли их с рейса и отправили в дежурную часть.

«В аэропорту Хабаровска привлечены к административной ответственности двое жителей города Комсомольска-на-Амуре, доставленные в дежурную часть с борта воздушного судна», — рассказала Ирина Волк.

Отметим, что пьяных пассажиров привлекли к ответственности по статье «Мелкое хулиганство».