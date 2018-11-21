Лучше предупредим, чем допустим: эксперт прокомментировал слова замгенсека НАТО о Грузии

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер назвала Грузию «примерной страной» и пообещала ей вступление в Альянс, но не уточнила, когда именно это произойдет.

«Грузия — примерная страна, и такими темпами она должна продолжить процесс интеграции в НАТО. Что, в свою очередь, будет содействовать формированию консенсуса в Альянсе», — сказала Гетемюллер на 64-й сессии ПА НАТО в Канаде. Ее слова передает пресс-служба правительства Грузии.

Комментируя Федеральному агентству новостей это заявление замгенсека НАТО, главный редактор журнала «Национальная безопасность» Игорь Коротченко заметил, что ничего нового Гетемюллер не сказала.

«О том, что Грузия, Украина, Молдова и ряд других постсоветских государств должны стать членами Североатлантического альянса, говорится очень давно. Более того, это не просто слова отдельных функционеров штаб-квартиры НАТО, это намерение, закрепленное в программных документах блока. Членство Грузии в НАТО является стратегической целью руководства Альянса», — напомнил Игорь Коротченко.

По мнению военного эксперта, Россия не должна допустить реализации этой цели.

«То есть Москва не должна давать какую-то реакцию по факту вступления Грузии в НАТО. Москва должна сейчас проводить такую политику и предпринимать такие практические действия, которые сделают невозможным членство в НАТО Грузии, Украины, Молдовы и других стран бывшего СССР. Это вопрос качества внешней политики и решений, принимаемых ведомствами, отвечающими за национальную безопасность. Тут нужна четкая системная работа. Потому что, если Грузия и другие перечисленные страны станут членами НАТО, для нас это будет означать, что Запад приставил нож к горлу России», — сказал Игорь Коротченко.

Собеседник ФАН отметил, что методы и способы, с помощью которых достигается цель помешать бывшим советским республикам вступить в НАТО, могут самыми разными. В том числе такими, о которых не говорят в комментариях для СМИ.