Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Лучше предупредим, чем допустим: эксперт прокомментировал слова замгенсека НАТО о Грузии

250
0 Оставить комментарий

Лучше предупредим, чем допустим: эксперт рассказал о реакции РФ на слова замгенсека НАТО о Грузии

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер назвала Грузию «примерной страной» и пообещала ей вступление в Альянс, но не уточнила, когда именно это произойдет.

«Грузия — примерная страна, и такими темпами она должна продолжить процесс интеграции в НАТО. Что, в свою очередь, будет содействовать формированию консенсуса в Альянсе», — сказала Гетемюллер на 64-й сессии ПА НАТО в Канаде. Ее слова передает пресс-служба правительства Грузии.

Лучше предупредим, чем допустим: эксперт рассказал о реакции РФ на слова замгенсека НАТО о Грузии

Комментируя Федеральному агентству новостей это заявление замгенсека НАТО, главный редактор журнала «Национальная безопасность» Игорь Коротченко заметил, что ничего нового Гетемюллер не сказала.

«О том, что Грузия, Украина, Молдова и ряд других постсоветских государств должны стать членами Североатлантического альянса, говорится очень давно. Более того, это не просто слова отдельных функционеров штаб-квартиры НАТО, это намерение, закрепленное в программных документах блока. Членство Грузии в НАТО является стратегической целью руководства Альянса», — напомнил Игорь Коротченко.

Лучше предупредим, чем допустим: эксперт рассказал о реакции РФ на слова замгенсека НАТО о Грузии

По мнению военного эксперта, Россия не должна допустить реализации этой цели.

«То есть Москва не должна давать какую-то реакцию по факту вступления Грузии в НАТО. Москва должна сейчас проводить такую политику и предпринимать такие практические действия, которые сделают невозможным членство в НАТО Грузии, Украины, Молдовы и других стран бывшего СССР.

Это вопрос качества внешней политики и решений, принимаемых ведомствами, отвечающими за национальную безопасность. Тут нужна четкая системная работа. Потому что, если Грузия и другие перечисленные страны станут членами НАТО, для нас это будет означать, что Запад приставил нож к горлу России», — сказал Игорь Коротченко.

Собеседник ФАН отметил, что методы и способы, с помощью которых достигается цель помешать бывшим советским республикам вступить в НАТО, могут самыми разными. В том числе такими, о которых не говорят в комментариях для СМИ.

«Но вся государственная вертикаль, вся машина власти в России, вся внешняя политика, деятельность силовых и других структур должна быть направлена на решение этой главной задачи по недопущению членства указанных государств в НАТО.

Если же Грузия и другие страны все-таки вступят в Альянс, для нас это будет крайне опасно. Это будет иметь стратегические и военные последствия. Это будет означать качественное ухудшение нашей безопасности. Поэтому, повторюсь, мы лучше предупредим это, чем допустим», — считает Игорь Коротченко.

Автор: Марина Степанова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.