Стало известно, как сбитый «Боингом» армянин оказался на ВПП в «Шереметьево»

Москва, 21 ноября. Сбитый самолетом Boeing в московском «Шереметьево» мужчина сбежал от службы безопасности аэропорта и за семь минут добрался до середины взлетно-посадочной полосы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, 25-летний гражданин Армении был депортирован из Мадрида транзитом через Москву в Армению. По пути в российскую столицу мужчина поссорился с одним из пассажиров на борту, после посадки он был доставлен в отдел полиции.

По окончании опроса правоохранители составили протокол и отпустили молодого человека на посадку в Ереван. Мужчина прошел таможенный контроль, но при выходе из здания аэропорта попытался сбежать от службы безопасности: по пути к автобусу он обнаружил небольшую лазейку, в которую смог незаметно проскочить.

Как сообщают следователи, от службы безопасности гражданин Армении сбежал в 20.03 вечера и уже к 20.10 оказался на середине взлетно-посадочной полосы, где был сбит взлетающим самолетом. При этом по пути мужчина успел пересечь две рулежные дорожки.

Пилоты Boeing изначально приняли бегущего мужчину за зайца. Соответствующее сообщение они отправили на землю. Приехавшие на место сотрудники аэропорта нашли на взлетно-посадочной полосе останки человека, о чем оперативно сообщили в правоохранительные органы.

В среду доложившие о сбитом летчики около 18.00 прибудут в Москву, где их допросит следствие. В настоящее время сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ совместно с прокуратурой проверяют службу безопасности аэропорта «Шереметьево», а также таможенные службы и линейный отдел полиции.

Ранее стало известно, что сбивший мужчину в московском «Шереметьево» Boeing-737 был отстранен от полетов: по прибытии самолета в Афины на нем нашли механические повреждения.