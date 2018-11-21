«Такого не было при Януковиче»: Коломойский рассказал о тотальном контроле Порошенко над СМИ

Москва, 21 ноября. Президент Украины Петр Порошенко установил тотальный контроль над всеми ведущими СМИ страны в преддверии выборов, чего не было ни при одном из его предшественников. Об этом в среду заявил олигарх Игорь Коломойский в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной.

«Такого никогда не было. Ни при Кучме, ни при Ющенко, ни при Януковиче. Такого желания контролировать медиа-пространство», — отметил он.

Коломойский добавил, что ряд масс-медиа принадлежат Порошенко напрямую, а некоторые он контролирует тайно. К числу последних бизнесмен отнес телеканал «Прямой».

Тем не менее, украинский олигарх уверен, что Порошенко не удастся избираться на второй срок, если он все же выдвинет свою кандидатуру на выборах. Миллиардер подчеркнул, что уверен в поражении действующего президента на 99%. Он пообещал «уйти на пенсию», если его прогноз не сбудется.

Напомним, что президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. На данный момент свое намерение участвовать в выборах уже подтвердили экс-депутат Рады Геннадий Балашов, экс-депутат Александр Шевченко, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и бывший министр обороны Анатолий Гриценко. Ожидается, что Порошенко также выдвинет свою кандидатуру на переизбрание, однако пока что украинский президент еще не делал никаких официальных заявлений.