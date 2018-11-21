Сирия: в Госдуме назвали возмутительным актом агрессии авиаудар коалиции США с применением белого фосфора

Сирийские правительственные СМИ сообщили об авиаударе коалиции по провинции Дейр-эз-Зор. Согласно сообщениям сирийской прессы, США использовали бомбы, содержащие белый фосфор.

«Авиаудары международной коалиции с применением белого фосфора по городу Хаджин на востоке Дейр-эз-Зора привели к гибели мирных жителей, есть пострадавшие», — передает телеканал Ikhbariya​​​.

Точное количество пострадавших в результате атаки пока не сообщается.

Глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал действия США в Сирии.

«Это не первые обвинения в адрес коалиционной группировки. Наше правительство уже обратилось в Организацию Объединенных Наций для того, чтобы провести расследование соответствующими структурами фактов реальной агрессии. Это возмутительный акт», — подчеркнул член нижней палаты парламента.

Кроме того, собеседник агентства оценил вероятность того, сможет ли ООН провести справедливое, беспристрастное расследование. По его словам, это будет возможно только в том случае, если будет собрана достаточная доказательная база виновности США в применении химоружия в Сирии.

«Факты нужно искать, накапливать, а не сидеть сложа руки», — резюмировал Владимир Шаманов.

Несмотря на реальные факты использования фосфорных бомб международной коалицией во главе с США, коллективный Запад неоднократно обвинял легитимное сирийское правительство в применении химического оружия. В частности, коалиция утверждала, что Дамаск якобы использовал химоружие в Думе. Эти обвинения стали формальным поводом для нанесения авиаудара 14 апреля. Тогда, по сообщению Минобороны РФ, 46 ракет были сбиты сирийскими ПВО.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин после подчеркивал: у России есть неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента в Думе не было — это была инсценировка.

«У нас есть не просто «высокая степень уверенности», как это заявляют под копирку наши западные партнеры. Мы имеем неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это спланированная провокация спецслужб Великобритании. Возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии», — говорил Шульгин.

Добавим, в Минобороны РФ неоднократно сообщали о новых готовящихся провокациях в Сирии. К счастью, благодаря активному освещению этой темы в СМИ новых инцидентов удалось избежать.