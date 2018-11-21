Лавров отметил продуктивное взаимодействие дипломатов РФ и Белоруссии

Минск, 21 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал президенту Белоруссии Александру Лукашенко о сотрудничестве внешнеполитических ведомств двух стран.

Лавров находится в Белоруссии с двухдневным рабочим визитом. В среду Лукашенко обратил внимание на необходимость решения вопроса о создании равных условий для субъектов хозяйствования РФ и Белоруссии. По его мнению, в настоящее время это главный вопрос в отношениях двух стран.

Лавров в свою очередь отметил, что накануне обсудил эту тему с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Мы считаем, что надо полностью выполнять имевшиеся договоренности как в отношении хозяйствующих субъектов, так и в отношении граждан, — отметил глава внешнеполитического ведомства России. — У нас многие вещи уже решены, но по отдельным вопросам предстоит работа».

Российский министр заверил главу Белоруссии, что МИД обеих стран будут «всячески способствовать тому, чтобы соответствующие структуры двух стран находили договоренности».

Лавров добавил, что также представители двух стран обсудили совместную борьбу с фальсификацией истории Второй мировой войны, обеспечение кибербезопасности, а также развитие интеграционных процессов с участием ШОС и ЕАЭС.