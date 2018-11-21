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Володин объяснил, почему у России нет межпарламентского диалога с Молдавией

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Володин объяснил, почему у России нет межпарламентского диалога с Молдавией

Москва, 21 ноября. Руководство и профильные комитеты молдавского парламента не налаживают диалог с российскими коллегами, невзирая на их инициативу. Об этом рассказал в среду спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы признал, что российско-молдавские контакты и диалог более плодотворны на уровне государства, чем парламентов​​​.

«Если говорить о руководстве парламента, профильных комитетах, мы должны признать, что такого диалога нет. И сожалеем, что, несмотря на нашу инициативу, этот диалог пока сегодня реализовать не удается», — указал он в ходе встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Володин добавил, что доверие базируется на диалоге, а также выступил за сотрудничество парламентов стран по вопросам, которые касаются двустороннего развития.

Молдавский лидер по окончании встречи заявил, что группа российско-молдавской дружбы «является самой многочисленной в парламенте Молдовы». Додон уточнил, что было решено предпринять все необходимые шаги по усилению деятельности данной парламентской группы. Кроме того, он выразил уверенность, что после парламентских выборов в Молдове, которые запланированы на февраль будущего года, откроются новые перспективы для углубления стратегического партнерства с РФ.

Автор: Андрей Крылов
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