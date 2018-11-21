Чипировать детей не будем: в Госдуме разъяснили идею о замене ЕГЭ на блокчейн

Заместитель главы комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить ЕГЭ так называемой системой раннего выявления талантов у учеников, которая основана на блокчейн-технологии. Эту идею он изложил в письме к министру просвещения Ольге Васильевой. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как отмечает депутат, по мнению многих родителей и педагогов, система федеральных образовательных стандартов нуждается в серьезной доработке.

«Взрослые часто жалуются, что документ ориентирован скорее на теорию, нежели на практику, поэтому проверить, насколько действительно способен ребенок, почти невозможно. В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ», — приводит РИА Новости текст письма.

Спорт, наука или искусство

Заместитель главы комитета по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с корреспондентом ФАН разъяснил, как новая технология будет выявлять таланты в школах.

«Это все связано с математикой. Технология блокчейна используется для анализа данных, это одно из направлений. Мы предлагаем использовать блокчейн для подсчета успеваемости ученика. Будут учитываться его участие во внешкольных мероприятиях, волонтерской деятельности, творческая и спортивная активность. Все это заносится в блокчейн-программу. После этого идет анализ успеваемости ребят. Соответственно, таким образом можно выявить, на какую специальность ориентирован тот или иной ребенок: спорт, наука или искусство. Возможно, это придаст ему больше уверенности в себе. Вот это важно. И это замена такого механизма, как ЕГЭ, от которого мы предлагаем избавиться, потому что этот механизм за три-четыре часа дает ребенку один-единственный шанс в жизни определить свою судьбу», — пояснил Борис Чернышов.

Депутат отметил, что его идея уже начинает обрастать мифами.

«Некоторые родители говорят, что это будет «как на Западе». Мол, у них там собираются чипировать детей. Но они не понимают, в чем смысл нашего проекта. Нет, у нас никто никого чипировать не будет», — заявил Чернышов.

Напротив, подчеркнул политик, для того чтобы правильно определять направление развитие ребенка, он сам и его родители должны помогать выстраивать траекторию развития личности.

«А сейчас что? Поступают 100 человек на экономиста, по специальности в итоге работают два-три человека. Вот это неправильно. Это минус для экономики, образования. Из-за ЕГЭ все переживают, все на нервах. Мы предлагаем выход из этой ситуации. Программа будет сопровождать ребенка с пятого класса, потому что вначале ребенку очень сложно. Программа — это не то, что влезает в личную жизнь ребенка. Это помощник, который сопровождает и дает [возможность расширить] кругозор в ореоле вопросов, связанных с образованием и подбором личного карьерного пути. Он [ореол] связан с развитием персональных качеств», — добавил Борис Чернышов.

По словам депутата, учителя приспособлены к тому, чтобы управлять этой технологией: работает технология так называемой электронной школы, где «все уже есть».