Киев, 21 ноября. США запретили властям Украины передавать поставленное им американское оружие полку «Азов», входящему в состав Национальной гвардии Украины. Соответствующее решение Вашингтона подтвердил замкомандующего Нацгвардии Олег Кулик.

Генеральный штаб Украины в январе текущего года сообщал о том, что на вооружении у «Азова» нет американских противотанковых комплексов Javelin, что было заявлено как требование со стороны США. В Вашингтоне указывали, что Киев не сможет использовать Javelin по своему усмотрению до тех пор, пока не приобретет у США эти комплексы.

«Да, было такое решение (запрет Вашингтона передавать его оружие полку «Азов». — Прим. ФАН). И мы выполняем договоренности с нашими американскими партнерами», — рассказал Кулик в интервью агентству «Украинские новости».

При этом замкомандующего Нацгвардии заявил, что ведомству хватает и своего оружия для полного обеспечения полка. Кулик отметил, что на вооружении «Азова» стоят и бронетехника, и минометы, и стрелковое оружие, а также снайперские комплексы.

Напомним, в 2017 году власти США одобрили поставки Украине вооружения, в том числе, переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Президент страны Петр Порошенко поблагодарил американского президента Дональда Трампа за поставку и назвал комплексы «долгожданными». Для того, чтобы обучить украинских военных работе с комплексами, Вашингтон направил в страну американских специалистов.

Вооружение, по оценкам экспертов, требуется Киеву для войны в Донбассе против Донецкой и Луганской народных республик. Киев начал против них боевые действия в 2014 году после того, как ДНР и ЛНР заявили о своей независимости, не признав государственного переворота на Украине. В РФ осудили решение США о поставке Украине оружия, поскольку такое решение провоцирует эскалацию конфликта.