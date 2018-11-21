Избранный глава ЛНР Пасечник официально вступил в должность

Луганск, 21 ноября. Избранный глава Луганской народной республики Леонид Пасечник официально вступил в должность. Торжественная церемония, в которой приняли участие делегаты из разных стран, состоялась в среду в Луганске.

Пасечник принес присягу, поклявшись соблюдать конституцию и законы ЛНР, уважать права жителей республики и верно служить своему народу.

Чиновнику вручили Знак главы ЛНР — символ государственной власти, состоящий из нагрудного знака и ордена на цепи, пишет Луганский информационный центр.

Напомним, 11 ноября в ЛНР и ДНР состоялись выборы глав республик и членов парламента. Пост главы ЛНР занял Леонид Пасечник, который набрал 68,3% голосов. За бывшего министра государственной безопасности Луганской народной республики свои голоса отдали 596 230 избирателей. Второе место занял Олег Коваль, за него проголосовали 16,55% избирателей. Третий результат на выборах у Людмилы Руснак — ее на посту главы ЛНР хотят видеть 5,9% проголосовавших.

Украинские власти и западные страны итоги выборов не признают и считают организацию голосования нарушением минских соглашений.

Российская сторона в свое очередь с пониманием относится к решению республик Донбасса, поскольку у ДНР и ЛНР нет иного выхода в свете отказа Украины проводить выборы на этих территориях.