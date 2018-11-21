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В ЦИК РФ рассказали о возвращении США к бумажным бюллетеням из-за истерии

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В ЦИК РФ рассказали о возвращении США к бумажным бюллетеням из-за истерии

Москва, 21 ноября. Сотрудник аппарата Центральной избирательной комиссии РФ Борис Дьяконов во время заседания ЦИК поделился впечатлениями от поездки в Америку, где он участвовал в наблюдении за промежуточными выборами в американский Конгресс.

Как рассказал Дьяконов, все больше американцев желает голосовать на выборах с использованием бумажных бюллетеней, а не электронных машин для голосования из-за истерии, связанной с сообщениями о растущем числе кибератак.

Он также отметил, что в Соединенных Штатах для голосования используются специальные устройства с тачскрином, которые немного похожи на российские комплексы электронного голосования (КЭГи).

Дьяконов указал на то, что в Неваде были заменены все тачскрины на избирательных участках. Как только избиратель делал выбор на устройстве с сенсорным экраном, прибор выдавал бюллетень, который потом сканировался на другом аппарате, передает ТАСС.

Дьяконов был в числе шести граждан РФ, которые вошли в миссию долгосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. Промежуточные выборы в американский Конгресс состоялись 6 ноября.

Автор: Андрей Крылов
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