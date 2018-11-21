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Мать погибшего «пьяного мальчика» заявила об угрозах в адрес второго ребенка

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Мать погибшего «пьяного мальчика» заявила об угрозах в адрес второго ребенка

Москва, 21 ноября. Мать мальчика, погибшего под колесами автомобиля в подмосковной Балашихе в 2017 году, сообщила о поступивших в адрес второго ребенка угрозах.

В среду в Щелковском городском суде началось заседание по делу «пьяного мальчика». В зале суда его мать сообщила о том, что 2 ноября к ней обратился неизвестный мужчина с угрозами. Он требовал от женщины «прекратить дело» и заявил, что в противном случае причинит вред ее второму ребенку, передает РЕН ТВ.

Мать погибшего мальчика заявила, что теперь доведет дело до конца несмотря на то, что ранее семья готова была к мирному разрешению вопроса. Семью, по ее словам, продолжили «поливать грязью», а извинений в убийстве ребенка не последовало.

Напомним, в апреле 2017 года в Балашихе женщина за рулем Hyundai Solaris задавила ребенка на скорости «не менее 20 километров в час». Мальчик скончался на месте, скорая помощь не успела его спасти. Женщина утверждала, что была трезва и не нарушала скоростной режим.

Мать погибшего «пьяного мальчика» заявила об угрозах в адрес второго ребенка

Резонанс в обществе получило известие о том, что первичная судмедэкспертиза выявила в крови погибшего алкоголь, причем в невероятной дозе в 2,7 промилле, которая соответствует сильной стадии опьянения. Впоследствии комплексная судебная экспертиза опровергла соответствующий вывод, заявив, что ребенок, пострадавший в ДТП, был трезв.

В начале ноября отец погибшего ребенка заявил, что защита судмедэксперта, заведующего Железнодорожным отделением ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинских экспертиз» Михаила Клейменова намеренно затягивает процесс.

Автор: Екатерина Кухарева
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