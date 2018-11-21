Вассерман объяснил, почему Киев не сможет запретить Amazon продавать товары с символикой Донбасса

Украина вновь решила продемонстрировать, как борется с собственным народом, живущим на юго-востоке страны. Украинское посольство в США обратилось к основателю торговой онлайн-платформы Amazon Джеффу Безосу с просьбой прекратить продажу товаров с символикой Донецкой народной республики.

«Посольство Украины в США официально обратилось к основателю Amazon Джеффу Безосу с настоятельным призывом снять с сайта товары с символикой ДНР», — гласит сообщение диппредставительства Киева в Соединенных Штатах в социальной сети Facebook.

Кроме того, в посольстве заявили, что обратились и к руководству компании eBay, чтобы те приняли аналогичные меры в отношении предметов, напоминающих о ДНР и ЛНР.

Дипломаты обратили внимание администрации США, в том числе Государственного департамента и министерства финансов и торговли, на сложившуюся ситуацию с продажей товаров, сувениров, предметов обихода, на которых присутствует символика республик.

Публицист, известный интеллектуал Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Украина ведет информационную войну против собственных граждан, проживающих в Донбассе, по примеру прибалтийских республик.

Он напомнил, что ранее добиться от руководства Amazon снятия с продажи товаров с символикой СССР требовали власти прибалтийских стран, однако у них ничего не вышло.

«Информационная война — дело очень давнее и серьезное. Один из приемов войны — замалчивать все, что так или иначе связано с мирной стороной жизни противника. Киев использует этот прием очень активно. Посольство Украины подражает депутатам Европейского парламента от прибалтийских стран — Литвы, Латвии и Эстонии. Эти парламентарии уже обращались к тому же Безосу с просьбой снять с продажи товары с советской символикой. Насколько я слышал, это предложение осталось без ответа по очень простой причине: все население трех прибалтийских республик вряд ли больше числа проданных на Amazon товаров с символикой СССР. Есть спрос, значит, будет и предложение», — разъяснил собеседник ФАН.

По мнению Вассермана, и на этот раз Джефф Безос вряд ли обратит внимание на просьбы Киева, поскольку украинская торговля находится в плачевном состоянии из-за нынешнего руководства страны.

«Рынок Украины усилиями действующих властей доведен до такой степени разорения, что не представляет никакого интереса для фирмы Amazon. Раз так, то, скорее всего, предложение, исходящее от Киева, не будет всерьез интересовать ни Amazon, ни какие-либо другие площадки интернет-торговли. Пусть пеняют на себя. Чем больше человеконенавистничество будет в деятельности киевских властей, тем меньше на них будут обращать внимание серьезные деловые люди», — резюмировал публицист.

Напомним, это уже не первая попытка провокации со стороны Киева. Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала устроить флешмоб против фирмы Amazon из-за продажи товаров с символикой ДНР.