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Молдавия будет защищать межнациональный статус русского языка — Додон

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Молдавия будет защищать межнациональный статус русского языка — Додон

Москва, 21 ноября. Более одного миллиона граждан Молдавии называют русский повседневным языком общения, заявил президент страны Игорь Додон, выступая перед российскими парламентариями на площадке Госдумы.

«Почти все население страны в большей или меньшей степени владеет русским языком. Более одного млн граждан Молдовы называют русский повседневным языком общения, ему придан статус языка межнационального общения, и мы будем это защищать», — подчеркнул он.

Кроме того Додон назвал знание русского языка дополнительным плюсом и преимуществом.

«Мы, конечно, должны изучать другие языки, но русский язык останется языком национального общения», — заверил он.

Автор: Евгения Авраменко
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