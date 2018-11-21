Молдавия будет защищать межнациональный статус русского языка — Додон

Москва, 21 ноября. Более одного миллиона граждан Молдавии называют русский повседневным языком общения, заявил президент страны Игорь Додон, выступая перед российскими парламентариями на площадке Госдумы.

«Почти все население страны в большей или меньшей степени владеет русским языком. Более одного млн граждан Молдовы называют русский повседневным языком общения, ему придан статус языка межнационального общения, и мы будем это защищать», — подчеркнул он.

Кроме того Додон назвал знание русского языка дополнительным плюсом и преимуществом.