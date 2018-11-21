ГЛОНАСС обеспечит высокоточную навигацию с помощью шести новых спутников

Москва, 21 ноября. Орбитальная группировка системы ГЛОНАСС до 2023 года получит шесть новых спутников на высокой эллиптической орбите, сообщил в среду первый замглавы Роскосмоса Юрий Урличич.

Как уточняется в его презентации, которая была представлена на конгрессе «ЭРА-ГЛОНАСС», с помощью этих спутников ГЛОНАСС будет обеспечивать высокоточную навигацию.

«Орбитальная группировка высокоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС из 6 космических аппаратов, находящихся по два космических аппарата в трех орбитальных плоскостях, будет образовывать на поверхности Земли две трассы», — поясняется в презентации.

Урличич добавил, что предоставлять услугу абсолютной высокоточной навигации ГЛОНАСС начнет с 2023 года.

Ранее в Роскосмосе сообщили о разработке новой государственной программы по освоению Луны. В корпорации отметили, что программа будет включать в себя задачи автоматических станций, создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности.