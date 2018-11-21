Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

ГЛОНАСС обеспечит высокоточную навигацию с помощью шести новых спутников

38
0 Оставить комментарий

ГЛОНАСС обеспечит высокоточную навигацию с помощью шести новых спутников

Москва, 21 ноября. Орбитальная группировка системы ГЛОНАСС до 2023 года получит шесть новых спутников на высокой эллиптической орбите, сообщил в среду первый замглавы Роскосмоса Юрий Урличич.

Как уточняется в его презентации, которая была представлена на конгрессе «ЭРА-ГЛОНАСС», с помощью этих спутников ГЛОНАСС будет обеспечивать высокоточную навигацию.

«Орбитальная группировка высокоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС из 6 космических аппаратов, находящихся по два космических аппарата в трех орбитальных плоскостях, будет образовывать на поверхности Земли две трассы», — поясняется в презентации.

Урличич добавил, что предоставлять услугу абсолютной высокоточной навигации ГЛОНАСС начнет с 2023 года.

Ранее в Роскосмосе сообщили о разработке новой государственной программы по освоению Луны. В корпорации отметили, что программа будет включать в себя задачи автоматических станций, создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.