«Кто убил Катю Гандзюк?»: два билборда на границе Херсона, Украина

В ноябре 2017 года увидел свет релиз фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Работа Мартина Макдонаха снискала успех: четыре «Золотых глобуса», два «Оскара» (лучшая женская роль, лучшая мужская роль второго плана) и прочее, прочее.

Картину отличает динамичный и непредсказуемый сюжет. Мать-одиночка Милдред Хейз теряет свою единственную дочь, которую изнасиловали и убили за семь месяцев до начала повествования. Хейз убеждена, что полиция ведет расследование недобросовестно. Правоохранителям и правда нечем похвастать: ни одного подозреваемого, никаких улик.

В этих условиях женщина действует изобретательно. Она выкупает на длительный срок три билборда в пустынной местности, куда уже много лет не ступала нога рекламодателя. Каждый из бордов содержит послание для шерифа Билла Уиллоуби.

Далее чего только не было. Жестокая травля общества по отношению к несчастной женщине, громкие (в местных масштабах) увольнения, самоубийство шерифа, не случайные пожары в полицейском участке и неожиданный союз заклятых врагов на финише.

Не станем вдаваться в подробности, чтобы не портить интригу тем, кто еще не знаком с этим необычным фильмом.

Смерть Катерины Гандзюк, увы, не вымышленная история. Но в ее драме много общего с картиной Макдонаха: жестокое убийство девушки, большие вопросы к полиции, внимание журналистов, пожары, отставка высокопоставленного правоохранителя. Даже собственный «мистер Кулявлоб» имеется.

А теперь появились и билборды. Правда, их всего два, не три. На одной рекламной конструкции размещена надпись: «Кто заказал убийство Кати Гандзюк?». Соседний билборд уверят: «Народный фронт действует».

Трудно сказать, что стало причиной столь неуместного соседства. То ли активисты «подкололи» политическую силу, то ли в «Народном фронте» подумали, что «черный пиар — тоже пиар». Нельзя исключать банальный недосмотр рекламного агентства и всех исполнителей, причастных к размещению материалов. Как бы ни было, результат на лицо: глупо, и в то же время символично.

Дело в том, что в причастности к покушению (говорить об убийстве юридические некорректно, хоть и верно по сути) на Катерину Гандзюк обоснованно подозреваются лица, близкие к президенту, непосредственно связанные с Блоком Петра Порошенко.

Высказывается мнение, что резонансное дело способно окончательно «похоронить» шансы действующего главы Украины на повторное избрание. Так ли это?

Убийство из «патриотических» побуждений

Если верить показаниям исполнителей преступления, покушение на Гандзюк они совершили по «идейным» соображениям. «Героям АТО» объяснили, что бывшая активистка Майдана запятнала себя сепаратизмом, и даже превратилась в натурального «агента Кремля».

Молодые люди «патриотической» закалки нисколько не усомнились в своем праве вершить суд над чиновницей Херсонской ОГА. Тем более, что уже есть «успешный» опыт убийства Олеся Бузины. Оппозиционный журналист был убит практически открыто, но никто не понес за это наказания. Суд буксует, злоумышленники на свободе, и шансов на торжество правосудия все меньше. Пожилая мать погибшего тщетно пытается добиться справедливости.

Если верить следствию, изначально планировалось избиение Гандзюк. План облить женщину концентрированной серной кислотой родился значительно позже. Сейчас вряд ли можно утверждать достоверно, входила ли смерть Гандзюк в планы злоумышленников. Как бы ни было, после многочисленных операций потерпевшая скончалась в результате отрыва тромба. Вероятнее всего, трагический исход напрямую связан с покушением. Но установить это достоверно можно лишь посредством экспертизы.

Тем не менее, в угоду активистам президент Порошенко поспешил назвать смерть чиновницы именно убийством.

«Требования гражданского общества об открытости, беспристрастности, прозрачности и эффективности следствия — абсолютно обоснованы. Этим мы должны продемонстрировать верность европейским ценностям. За это мы боролись», — также заявил президент.

Тайны херсонского леса

Как часто случается в современных украинских реалиях, за «патриотической» личиной скрываются сугубо меркантильные интересы. Суть конфликта сводится к борьбе за незаконное обогащение от природного фонда херсонских лесов. По обе стороны баррикад сосредоточены влиятельные группировки чиновников, «активистов» и «патриотов». Схема обогащения выглядит незатейливо: леса горят.

«99 процентов поджогов, как утверждают лесники, фермеры и полицейские Херсонской области, делаются умышленно», — делится итогами собственного расследования издание «Страна».

При этом дерево не выгорает полностью. Его ствол пригоден для использования в предпринимательской деятельности. В результате из «сгоревшего» участка извлекается до 600 кубометров отличного материала. По подсчетам «Страны», с одного гектара можно выручить около 900 тысяч гривен (более 2 миллионов 100 тысяч рублей).

На своей странице в Facebook Гандзюк высказывалась о не случайном характере лесных пожаров. И прямо заявляла о причастности к этим событиям властей и «активистов». По всей видимости, за это она и поплатилась.

Следствие идет навстречу президенту

После смерти Гандзюк активисты резко активизировались. Социальные сети наполнились фотографиями скончавшейся женщины и надписями: «Кто убил Катерину Гандзюк?». К народным волнениям подключились и парламентарии. Мустафа Найем и сотоварищи состряпали обращения в 74 общественные организации.

Генпрокурор Юрий Луценко почуял неладное и засобирался в отставку. Но его туда не пустили. Ни парламент, ни президент.

У самого главы государства тоже проблемы. Президентская политическая сила с большой вероятностью причастна к преступлению. Помощник депутата Павловского от партии Порошенко уже находится за решеткой. В его отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. «Левый берег» уточняет, что задержанный пробудет в СИЗО как минимум до 3 декабря.

Игоря Павловского арестовали до 3 декабря без права внесения залогаhttps://t.co/O7wGWxyevn — Левый Берег LB.ua (@lb_ua) November 12, 2018

Скромный рейтинг Петра Порошенко может получить еще один чувствительный удар в самое неудобное для него время.