Сирия, 21 ноября. Коалиция США атаковала Хаджин в Дейр-эз-Зоре фосфорными боеприпасами. Один из главарей «Ан-Нусры»*** был убит неизвестными на юге Идлиба. САА усилила военный контингент на севере Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: усилили военный контингент в северной части Латакии; проводят работы по уничтожению оставшихся от боевиков СВУ в Алеппо; продолжают перестрелки с боевиками на севере Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: лишилась одного из высокопоставленных главарей в результате нападения неизвестных на юге Идлиба.

Курды: понесли потери в живой силе во время налета террористов ИГ1 юго-восточнее Меядина в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: атаковала Хаджин в Дейр-эз-Зоре снарядами с белым фосфором; провела бомбардировки в городе Багуз Тахтани на юго-востоке САР.

ВВС Ирака: осуществили боевые вылеты вблизи сирийско-турецкой границы.

ВС Турции: готовят новых сотрудников разведки в преддверии столкновений с курдами к востоку от Евфрата.

Провинция Латакия

Стало известно, что в силу участившихся провокаций со стороны исламистов незаконных вооруженных формирований в северной части Латакии было введено дополнительное ночное патрулирование. Об этом сообщает Telegram-канал (damascus_now_ar). Напомним, несмотря на формирование демилитаризованной зоны на границах «Большого Идлиба», боевики радикальных группировок вооруженной оппозиции не прекращают время от времени провоцировать боестолкновения с правительственными войсками, что вынуждает Сирийскую арабскую армию (САА) усиливать контингент у линии соприкосновения сил с джихадистами.

Провинция Алеппо

Продолжает нарастать напряженность между вооруженными силами Турции и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) в приграничной зоне. Согласно информации военного источника в сети Twitter (VivaRevolt), турецкое разведывательное управление готовит новых агентов для отправки на позиции курдов в преддверии новой военной операции к востоку от реки Евфрат. Как сообщалось ранее, на сирийско-турецкой границе не прекращаются перестрелки между противоборствующими сторонами. Напомним, Анкара намеревается создать буферную зону на севере Сирийской Арабской Республики (САР), дабы избежать проникновения курдских радикалов на территорию Турции.

Тем временем Минобороны Сирии сообщило о начале проведения подрывных работ в районах Аль-Ашрафия и Кади Аскар административного центра провинции. Саперы Сирийской арабской армии (САА) приступили к уничтожению боеприпасов, оставшихся после выхода боевиков вооруженной оппозиции, в 9.00. Известно, что ликвидация СВУ продлится до 14.00.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции возобновили авианалеты на юго-востоке провинции. Как передает Twitter-канал (EuphratesPost), удары самолетов западного альянса пришлись по населенному пункту Багуз Тахтани. Кроме того, по данным Telegram-канала (C_Military1), химической атаке американской авиации вновь подверглись мирные кварталы Хаджина. ВВС США применили снаряды с запрещенным белым фосфором. Агентство новостей SANA News заявляет, что ряд мирных жителей были убиты или получили ранения. Более подробные сведения пока уточняются.

Также недалеко от сирийско-иракской границы работают ВВС Ирака. Информационный портал Al Masdar News сообщает о боевых вылетах в районе города Ас-Суса. Напомним, в отличие от сил коалиции, иракские ВВС действуют на территории САР с разрешения законного правительства.

Появилась информация о новой вылазке террористов «Исламского государства»1 на подконтрольных курдам территориях юго-восточнее Меядина. Новостное агентство Orient News заявляет о том, что несколько бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF) были убиты вблизи населенного пункта Джарах во время патрулирования его окраин. Несмотря на то, что джихадисты пока не заявляли о своей причастности к организации нападения, местные активисты уверены, что за этим стоят члены «спящих ячеек» террористической группировки.

Провинция Идлиб

Новое нападение на одного из главарей вооруженной оппозиции произошло в провинции Идлиб. Как передает Telegram-канал (C_Military1), высокопоставленный полевой командир террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, по прозвищу Абу Абад Ас-Сами был убит в результате обстрела его резиденции неизвестными. Отмечается, что атака произошла в населенном пункте Кафр Набль в южной части региона. В организации налета подозреваются боевики «спящих ячеек» «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в провинции.

Между тем удалось предотвратить взрыв недалеко от города Джиср Аш-Шугур. По сведениям военного источника в сети Telegram (aheey555), взрывное устройство удалось обнаружить и обезвредить, избежав жертв.

Провинция Хама

На севере региона не утихают стычки между правительственными силами и радикалами вооруженной оппозиции. Согласно данным Telegram-канала (aheey555), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по военным объектам боевиков в окрестностях населенного пункта Аль-Масасна недалеко от Аль-Латамины. Отмечается, что этому предшествовали ракетные обстрелы со стороны джихадистов. Это в очередной раз свидетельствует о нарушении прекращения огня радикалами. Напомним, в рамках российско-турецкого Меморандума, заключенного 17 сентября, на линии соприкосновения сил противников была сформирована демилитаризованная зона, в границах которой запрещены любые боевые действия. Как передает интернет-портал Jisr TV, также фиксируются перестрелки в районе города Ас-Сармания.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)