Экономика России адаптируется к санкциям — глава Центробанка

Москва, 21 ноября. Финансовая система и экономика России адаптируется к санкциям. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, санкции вызывают негативный, но ограниченный по времени эффект.

«В конечном итоге к ним и финансовая система, и экономика адаптируются», — заявила Набиуллина в ходе выступления в Госдуме РФ.

Он подчеркнула, что Центробанк РФ должен учитывает возможность введения новых антироссийских санкций, а также иметь набор инструментов, позволяющих сохранять финансовую стабильность в стране. По ее словам, регулятор готов к реальному усилению санкционного давления.

Напомним, что в августе 2018 года в конгресс США внесли законопроект с новыми антироссийскими санкциями. Он включает пакет мер против государственных банков России.