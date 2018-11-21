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Додон: Никому не удастся разрушить братские связи Молдавии и России

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Додон: Никому не удастся разрушить братские связи Молдавии и России

Москва, 21 ноября. Никому не удастся разрушить братские связи Молдавии и России, заявил президент Молдавии Игорь Додон, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Государственной думы РФ.

Додон во время выступления перед российскими парламентариями изложил свое видение отношений между Молдавией и Россией. По его словам, Москва была, есть и будет стратегическим партнером для Кишинева. 

«Никому не удастся разрушить дружбу, братство, духовные и культурные связи, которые наши народы строили веками, — заявил Додон в Госдуме. — На политическом уровне мы делаем все, чтобы укреплять партнерство. В ходе своего визита в РФ я еще раз поблагодарил Путина за поддержку Молдавии и ее граждан. На президентском уровне у нас хороший политический диалог. К сожалению, нет его на уровне парламентов и правительств последние полтора года, но на уровне президентов мы ведем его».

Додон: Никому не удастся разрушить братские связи Молдавии и России

Он подчеркнул, что проблема есть со стороны молдавского парламента и правительства.

«Я благодарю вас, российских депутатов, за открытость российских органов власти в обсуждении проблем», — констатировал он.

Додон выразил уверенность, что скоро, по итогам парламентских выборов, укрепление отношений двух стран станет одним из приоритетов.

Автор: Евгения Авраменко
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