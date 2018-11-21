Донецк, 21 ноября. В Донецкой народной республике был задержан агент Службы безопасности Украины, который готовил диверсию в день выборов в республике. Об этом сообщил в среду пресс-офицер министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, агент был задержан 11 ноября в подсобном помещении одного из избирательных участков. Он пытался передать устройство с зажигательной смесью одному из членов участковой комиссии.

По словам Попова, устройство собирались поместить в контейнер с бюллетенями. Представитель МГБ ДНР уточнил, что взрыв должен был произойти уже в Центризбиркоме, куда доставляли урны с избирательных участков.

«В связи с тем, что планы и вся преступная операция противника стала известна оперативникам МГБ ДНР, указанную диверсию удалось предотвратить и избежать жертв среди мирного населения», — сказал Попов.

Как он подчеркнул, предотвращенная диверсия свидетельствует о намерениях Киева сорвать выборы в Донецкой народной республике.

Выборы главы и руководства Донецкой и Луганской народных республик прошли 11 ноября. Накануне в Донецке состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного главы ДНР Дениса Пушилина. Победителем по итогам голосования в ЛНР стал Леонид Пасечник.

Киев и ряд стран Запада заявили, что не признают итогов выборов в Донбассе. При этом, согласно минским соглашениям, проведение выборов на отдельных территориях Донбасса является обязанностью Украины, однако киевские политики игнорируют данный пункт. Москва с пониманием относится к решению республик Донбасса организовать демократический процесс самостоятельно.