Санкции США против Ирана не приносят плодов — Тегеран

Тегеран, 21 ноября. Санкции протии Ирана не оправдают надежды США и не принесут ожидаемых ими результатов. Об этом в среду заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрама Касеми.

«Эти санкции против физических и юридических лиц иррациональны и неэффективны и принесут желаемых результатов их составителям и исполнителям. Рано или поздно они поймут, что (санкции) не приносят плодов», — отметил он.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкция с Ирана в обмен на предоставления доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

Многие европейские лидеры осудили политику Вашингтона и заявили, что будут сохранять свою приверженность достигнутым ранее договоренностям, несмотря на неожиданную смену курса США.



20 ноября США заявили о новом пакете санкций против Ирана, Сирии и России. Поводом послужили якобы осуществлявшиеся Тегераном поставки нефти в Сирию.