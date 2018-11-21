«Мы не видим на Земле границ»: космонавты из Госдумы готовы встретиться с астронавтами из Конгресса США

Летчик-космонавт, депутат Государственной думы Роман Романенко выразил готовность встретиться с американскими парламентариями, ранее работавшими в космосе. Об этом он заявил Федеральному агентству новостей. С российской стороны в этой встрече могли бы принять участие другие депутаты из числа бывших космонавтов, добавил Романенко.

«Эту встречу надо продумать, провести соответствующие консультации, словом хорошо подготовить, — подчеркнул Романенко. — Тогда она сможет дать эффект в плане развития российско-американских связей».

Космическая отрасль, с ее сотрудничеством специалистов из разных стран, всегда являлась примером для подражания остальным, отметил депутат.

«Мы всегда — одна большая семья, и когда в иллюминаторы МКС мы смотрим на Землю, то не видим на ней границ», — добавил Романенко, комментируя идею встретиться с астронавтами из Конгресса США.

Помимо Романа Романенко, в число космонавтов, в нынешнее время работающих в Госдуме, входят Валентина Терешкова, Максим Сураев, Светлана Савицкая и Елена Серова.

О высоком уровне доверия между Российской Федерацией и США в космосе говорили и на прошедшей 19 ноября пресс-конференции глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и его коллеги из международных космических агентств: руководитель департамента пилотируемых полетов NASA Уильям Герстенмайер, директор Космического центра Кеннеди NASA Роберт Кабана, генеральный директор Европейского космического агентства Йохан-Дитрих Вернер и вице-президент Японского агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката.

Дмитрий Рогозин привел несколько примеров международного сотрудничества в космической сфере с высоким уровнем взаимопонимания и взаимоуважения между его участниками. Что касается дальнейших перспектив такого сотрудничества в космосе, то, по словам Рогозина, есть «обширные совместные планы» по освоению Луны, Марса и дальнего космоса, а также по программам очистки от космического мусора.

Также Россия будет создавать свою собственную транспортную систему для полетов на Луну, которая будет «страховать существующую американскую».

Кроме того, Роскосмос, который готовит отправку первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов, рассчитывает на инвестиции этой страны для реконструкции знаменитого гагаринского старта на Байконуре.

Когда случился инцидент с неудачным запуском 11 октября корабля «Союз-ФГ», Роскосмос не услышал ни одного упрека из-за рубежа, напомнил Рогозин. Наоборот, он получил полную поддержку со стороны коллег из других космических агентств, предложивших содействие в выявлении причин аварии.

Как известно, Россия провела собственное расследование инцидента и поделилась его результатами с американской стороной (напомним, что там был смешанный российско-американский экипаж). В свою очередь, NASA также провело самостоятельное расследование этой ситуации, используя метод математического моделирования, и полностью согласилось с итогами, озвученными Роскосмосом.

Еще одна показательная история — появление внепланового отверстия (разгерметизация) в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09».

«Россия никогда не обвиняла в этом американцев», — заявил по этому поводу глава Роскосмоса.

Появление соответствующих сообщений в СМИ Рогозин назвал «нечистоплотной интерпретацией». Он уточнил, что в том инциденте Роскосмос действовал абсолютно слаженно с американскими партнерами. В том числе все было готово к эвакуации, если бы ситуация стала угрожающей для экипажа.

Расследование инцидента с отверстием продолжится по возвращению экипажа на землю после 20 декабря, а пока Рогозин и глава НАСА, вместе с конгрессменом от Республиканской партии, бывшим астронавтом Джимом Бранденстайном, договорились совместно бороться с разного рода инсинуациями и слухами по этой теме, попросив журналистов поддержать их в этом вопросе.

В этой связи на пресс-конференции был затронут вопрос ожидаемой поездки Дмитрия Рогозина в США в начале следующего года. О планах на нее рассказал Уильям Герстенмайер. Он сообщил, что сейчас NASA утрясает этот вопрос и что программа пребывания главы Роскосмоса в Соединенных Штатах предполагает посещение им Космического центра в Техасе, а также Флориды, где его познакомят с новейшими американскими разработками.

Дмитрий Рогозин особо подтвердил высокий уровень доверия между Роскосмосом и зарубежными космическими агентствами, отметив, что такая позиция полностью поддерживается руководством России.

В свою очередь, Герстенмайер подтвердил, что полностью доверяет российской стороне.

«Мы сплотились, мы честны друг с другом и не понимаем, о каких внешних влияниях вы говорите», — ответил американец на вопрос журналистки ВВС, посетовав, что многие политики и журналисты этому не верят.

Уильям Герстенмайер согласился с Дмитрием Рогозиным, что сотрудничество в космической сфере может стать примером для политиков России и США.