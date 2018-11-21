Фрегатов недостаточно: в ВМС Украины придумали, как победить Россию на море

Киев, 21 ноября. Украинскому флоту недостаточно фрегатов для выполнения важных стратегических задач и соревнования с Черноморским флотом России, для этого требуются подводные лодки, заявил адмирал, командующий военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко.

На Украине придумали, как победить Россию на море. По утверждению украинского адмирала, Киеву для этого недостает только подводных лодок.

При этом Воронченко подчеркнул, что властям неоднократно поступали предложения о закупке двух малых подводных лодок, которые, отметил он, являются удачным вариантом применения и оттягивания сил на море, а также перебрасывания диверсантов. Таких маневров, подчеркнул Воронченко, с одними лишь фрегатами не достичь.

«Еще есть такое понятие fleet in being, то есть «имеем кое-что и можем поставить для противника и оттянуть на себя очень большое количество сил», — объяснил он в интервью украинскому «5 каналу».

Генерал констатировал, что соревноваться с российским Черноморским флотом бессмысленно, поскольку у РФ на вооружении стоят корветы, фрегаты и подводные лодки в таком количестве, до которого Киеву далеко. Однако имея две подводные лодки, украинские ВМФ смогли бы выполнять «специфические задачи», уверен Воронченко.

«Я так завуалировано сказал, но (не могу рассказать всего. — Прим. ФАН)», — заключил адмирал.

Напомним, в сентябре текущего года США передали Украине два списанных патрульных катера класса Island. Президент Украины Петр Порошенко специально отправился в США, чтобы принять участие в церемонии передачи катеров, которая состоялась в Балтиморе. Следом за этим Вашингтон предложил Киеву списанные фрегаты типа Oliver Hazard Perry, о чем сообщил на днях Воронченко, пишет «Утро.ру».

Фрегаты Oliver Hazard Perry строили в США с 1975 по 2004 годы. Американские ВМС списали последнее судно данного типа в 2015 году, передает «Свободная Пресса». Фрегат способен осуществлять противолодочную и противовоздушную оборону транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп.