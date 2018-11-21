Сирия на левом берегу: зачем США предают курдов и спасают террористов ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

Соединенные Штаты Америки не гнушаются никакими средствами, чтобы достичь своих целей по дестабилизации обстановки в Сирии. В ход идут предательство союзников в лице курдских формирований, спасение террористов ИГИЛ1 («Исламское государство1; террористическая организация, запрещенная в РФ) и замена их на свежие силы из числа «умеренных» боевиков из «Ат-Танфа». В непростой ситуации на восточном берегу Евфрата — попыталось разобраться Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как сообщает местный наблюдатель Бассам Аль-Нуами на своей странице в Facebook, курдские отряды «Демократических сил Сирии» перестали выпускать за деньги боевиков «Исламского государства» из так называемого Хаджинского кармана на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Однако у Соединенных Штатов, по всей видимости, свои планы на террористов, и неделю назад транспортные вертолеты ВС США эвакуировали несколько десятков террористов с членами их семей из Восточного Дейр-эз-Зора в провинцию Хасака, откуда те беспрепятственно ушли на территорию Ирака.

Одновременно с этим, американские военные перебросили в район Хаджина несколько групп боевиков, подготовленных в Ат-Танфе, которые, как предполагает источник, будут вести боевые действия против курдских вооруженных формирований.

«Это связано с тем, что в Пентагоне решили подружиться с местными племенами и ограничить возможности курдских командиров получать доходы от нефтяных месторождений за Евфратом», — сообщает Бассам Аль-Нуами.

Данную информацию ранее подтверждали и иракские военнослужащие, дислоцирующиеся вдоль сирийско-иракской границы. Как передает FARS, подразделения ВС Ирака ранее сообщали о том, что вертолеты США сбрасывали продовольственные и военные грузы для террористов «Исламского государства» на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

«Грузы включали в себя большой объем оружия, военной техники, консервов и бутылок с водой и были сброшены для ИГИЛ в приграничном районе Ирака и Сирии почти неделю назад. Иракские вооруженные силы и должностные лица провинций регулярно публикуют сообщения о подобных случаях поддержки Соединенными Штатами «Исламского государства», — пишет FARS.

Этим можно объяснить и недавнее поражение курдских вооруженных формирований, когда, воспользовавшись песчаной бурей, боевики ИГИЛ начали наступление, в ходе которого не только вернули под свой контроль все ранее утраченные населенные пункты к югу от Хаджина, но и заняли участок сирийско-иракской границы. Ни в момент атаки «Исламского государства», ни после международная коалиция никак не поддержала курдские вооруженные формирования. Стоит отметить, что и сами «Демократические силы Сирии» не особенно стремятся возобновить боевые действия против террористов.

Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Надо понимать, что Соединенные Штаты Америки не смогли смириться с тем, что, разыгрывая некую геополитическую карту на территории Сирии, они проиграли России. И сегодня американцы готовят условия для взятия реванша. Все обещанные деньги на восстановление Сирии они заморозили и теперь ищут силу, которая сможет еще раз дестабилизировать ситуацию, попытаться расшатать ее и смести, как они говорят, «режим Башара Асада». Но нужны для этого, конечно, серьезные вооруженные группировки, и надо сохранить тех боевиков, которых можно еще раз реанимировать, но уже на территории Ирака», — объяснил собеседник ФАН.

На территории соседнего с Сирией государства, по словам Андрея Кошкина, американцы смогут заниматься сколачиванием отрядов ИГИЛ, лечением боевиков и так далее.

«Курды в свою очередь больше не подходят для реализации целей США в Сирии. Они занимаются своими узко меркантильными вопросами, связанными с попытками создания своего квазигосударственного образования на территории Сирии. При этом, как мы видим, воевать с террористами «Демократические сил Сирии» не хотят, а наоборот используют их как некую экономическую основу для мелкого обогащения. Поэтому на сегодняшний день идет процесс серьезной консолидации сил против Башара Асада, но уже на территории Ирака, чему, как мы видим, способствуют американцы. Я думаю, именно это замыслили Соединенные Штаты Америки в рамках своей стратегии внешней политики на Ближнем Востоке и, конечно, на территории Сирии», — подытожил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.