«России нужна интеллектуальная гигиена»: эксперт оценил законопроект Франции по борьбе с ложными новостями

Национальное собрание Франции приняло законопроект, направленный на противодействие манипулированию информацией и ложным новостям, в том числе в период избирательных кампаний.

Как стало известно, документ поддержали 183 депутата, против выступили 111 человек, остальные восемь воздержались. Ранее проект закона был принят Сенатом и за него проголосовали 347 французских парламентариев.

Цель закона — «предотвратить попытки дестабилизации, в частности предпринимаемые извне Франции, которые основываются на злонамеренном распространении ложной информации». Таким образом, новый закон дает возможность гражданину, выдвигающему свою кандидатуру на выборах и обнаружившему распространение в отношении него ложной информации в СМИ и социальных сетях, обратиться к судье с тем, чтобы добиться прекращения ее распространения в период трех месяцев до проведения голосования.

Кроме того, документ вынуждает крупнейшие социальные сети вроде Facebook и Twitter соблюдать нормы прозрачности в случае распространения ими платного контента. Их обязали четко указывать, что эта информация оплачена одним из их коммерческих клиентов, при этом сам клиент должен указываться обязательно.

По словам известного публициста, главного редактора русской службы радиокомпании «Голос России» Армена Гаспаряна, подобные нововведения необходимы и Российской Федерации.

«Я уже не раз говорил: в России самая запредельная из всех возможных форма демократии и свободы слова. Этому есть простое объяснение: это наша взращенная в эпоху перестройки фобия того, что мы есть «абсолютный тоталитарный Мордор», и надо исправляться, надо соблюдать демократию, надо защищать свободу слова и т. д. Другой вопрос, что в эпоху перестройки никто не объяснил разницу между свободой слова и вседозволенностью», — говорит эксперт.

В данном случае он имел в виду, что через различные информационные ресурсы, новостные агрегаторы и СМИ-однодневки в Российской Федерации распространяется недостоверная информация, которая «откровенно вредит народу и государству».

За примерами далеко ходить не надо — во время трагедии в Кемерово через социальные сети Facebook и Twitter распространялась информация о том, что власти якобы занижают официальные данные о жертвах пожара и что погибших в действительности якобы сотни.

По мнению Гаспаряна, за последние 20 лет ничего принципиально не изменилось и даже усугубилось.

«Целый ряд СМИ открыто призывает к свержению существующего государственного строя, ряд СМИ открыто и демонстративно призывает США вводить больше санкций и добиваться большего изолирования России. И государство по этому поводу никак не реагирует в силу опять же некоей фобии эпохи перестройки, хотя на самом деле давным-давно необходимо принимать симметричные меры по этому поводу. Потому что речь здесь идет не о свободе слова, а о каком-то целенаправленном вредительстве», — продолжает Гаспарян.

Еще одним примером может служить запуск «украинскими троллями» информационной кампании о фейках, связанных с трагедией в Керчи. Несколько украинских националистов сделали информационный вброс: взрыв в Керченском колледже якобы взяли на себя боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, а власти России якобы, как всегда, занижают количество погибших.

При этом собеседник ФАН напомнил о словах известного русского публициста, мыслителя и общественного деятеля Ивана Солоневича, который размышлял о причинах февральской революции 1917 года.

«Солоневич достаточно точно заметил, что «если бы били в рожу каждому, кто смел оскорблять русское государство, ничего этого не было бы». Я не призываю к подобному радикализму, я говорю просто о том, что в какой-то момент должен начать срабатывать защитный эффект. России необходимо перенять опыт Франции, бороться с ложными новостями и влиянием иностранных государств на умы наших граждан через СМИ. Нам нужно бороться за интеллектуальную гигиену в РФ», — заключил эксперт.

Напомним, 2 мая начальник отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич на 40-й сессии комитета ООН по информации предложил выработать механизм противодействия лживым новостям.

1 Организация запрещена на территории РФ.